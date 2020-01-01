Зарабатывай от 3 до 18% в месяц пассивного дохода получив
5 торговых роботов разработки Zevs

Если через 1 месяц ты не заработаешь - вернем деньги

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Чек-лист "5 ошибок при торговле роботами на бирже"

Тебе к нам, если ты хочешь

Уйти из найма и стать свободным

 Выйти на доход, которым вы сможете оплачивать квартиру, питание, покупать одежду и т.д.

Путешествовать в любое время

Зарабатывать пассивно и не привязываться к одному месту 

Зарабатывать больше всех в своем окружении

 Поделиться своими результатами с друзьями!

Дарить родным дорогие подарки

 Радовать своих близких подарками о которых возможно они давно мечтают, но не могут себе позволить

Приобрести машину мечты

Быть среди успешных людей

Развиваться в окружении людей, которые достигли высоких результатов 

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Получив 5 торговых роботов и пройдя обучение от ZevsClub

ты сможешь

Управлять роботами так, чтобы они приносили от 3 до 18% в месяц

Анализировать рынок и избегать опасных ситуаций

Быть в окружении людей, которые занимаются этим уже 10 лет

Освободить свое время и заниматься тем, что нравиться

Получать знания, которые помогут увеличивать свои доходы

Получив 5 торговых роботов и пройдя обучение от ZevsClub

ты сможешь

Управлять роботами так, чтобы они приносили от 3 до 18% в месяц

Анализировать рынок и избегать опасных ситуаций

Быть в окружении людей, которые занимаются этим уже 10 лет

Освободить свое время и заниматься тем, что нравиться

Получать знания, которые помогут увеличивать свои доходы

Продукт который мы создали помогает зарабатывать всем

Получить чек-лист бесплатно

Чек-лист "5 ошибок при торговле роботами на бирже"

Трейдер с опытом 10 лет, проводит обучение в ZevsClub.

В августе 2020г. заработал 58% на роботе ZevsCrypto

Денис Крапивной

Перед тем как дать вам робота, проводим обучение

За годы торговли на роботах мы убедились, что в первую очередь человеку нужно дать знания и навыки торговли. Только потом можно дать в руки "удочку", иначе все закончиться сливом депозита!

Результаты наших торговых роботов

Скачай чек-лист и узнай, каких ошибок надо избегать торгуя роботами

Робот - это не кнопка "Бабло". Это инструмент, которым сперва надо научиться пользоваться. Мы дадим тебе навыки и знания, которые выведут тебя на новый уровень жизни!

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👇
"5 ошибок при торговле роботами на бирже"

Линейка продуктов ZevsClub

Рекорд 20% за месяц

Первая разработка, которая зарабатывает с 2019 года

30 000 ₽

Купить

Рекорд 30% за месяц

Улучшенная версия выпущенная для торговли на высоко волатильном рынке

30 000 ₽

Купить

Рекорд 58% за месяц

Редкая разработка 2020 года, которая зарабатывает на криптовалютах Bitcoin и Ethereum

50 000 ₽

Купить

Рекорд 18% за месяц

Робот который торгует на трендовом рынке, разработка ZevsClub 2020 года

30 000 ₽

Купить

Рекорд 18% за месяц

Робот с  самыми безопасными настройками, для тех кто готов ждать и думает о долгосрочных инвестициях

30 000 ₽

Купить

Получить 5 торговых роботов за

+7 дней обучения

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Заходи на 7-и дневное обучение и протестирую 5 роботов за

100 000
490₽

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+ доступ к базе книг на сумму 100 000руб по саморазвитию и бизнесу

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